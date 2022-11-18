В Краснодаре по дороге из школы пропал 11-летний мальчик

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Об этом сообщили вечером 16 ноября в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

По данным волонтеров, 11-летний Дмитрий Горюшкин пропал 16 ноября. Приметы мальчика: рост 152 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную кофту, темно-синие школьные брюки, черные кроссовки, темно-синюю шапку.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения 11-летнего ребенка, который 16 ноября не вернулся домой из школы, после чего с заявлением в полицию обратилась его мать. Ранее ребенок на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службу УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам координаторов поиска 8 (928) 205-66-93 и 8 (988) 765-15-36 или в полицию по телефону 02.

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