В Краснодаре нашли 11-летнего мальчика, пропавшего два дня назад

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пропавшего 11-летнего ребенка искали в Краснодаре с вечера 16 ноября полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры.

О том, что мальчика нашли живым, сообщили 18 ноября в 20:48.

«В ходе проведения поисковых мероприятий ребенок был обнаружен на улице Евгении Жигуленко. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с заявлением о пропаже 11-летнего мальчика, который 16 ноября не вернулся из школы, обратилась его мать.