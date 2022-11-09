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«Лиза Алерт» начнет разыскивать пропавших на новых территориях РФ

Общество
09.11.2022 14:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/liza-alert-nachnet-razyskivat-propavshih-na-novyh-territoriyah-rf
Видео канала «Кубань 24»

Добровольцы поисковой организации расширяют географию своей деятельности. Их основная идея — помочь воссоединиться членам семей, которые в сложных условиях в зоне спецоперации могли потерять друг друга.

О совместной работе добровольческого отряда и властей с Григорием Сергеевым, руководителем «ЛизаАлерт», договорилась детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Новые регионы пока только интегрируются в состав России, у них другое административное устройство — и отлаженный за десятилетие процесс поиска здесь не всегда работает, сложно сходу установить нужные контакты. Договорились, что точкой входа «ЛизаАлерт» для поиска пропавших детей на новых территориях станут наши гуманитарные штабы «Детям – в руки», — написала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка в Telegram.

Общественное объединение «Лиза Алерт» существует с 2010 года. Только в октябре на территории страны волонтеры сумели найти и помочь воссоединиться с родными 3,5 тыс. пропавшим.

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