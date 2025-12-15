В Краснодаре не будут отменять плату за городские парковки в январские праздники

Сейчас в краевой столице работают 324 парковки на более чем 14,2 тыс. машино-мест.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, в городе в новогодние праздники все муниципальные парковки останутся платными.

С начала 2025 года в бюджет Краснодара от оплаты муниципальных парковок поступило более 372,8 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе городские парковки будут бесплатными в новогодние праздники. Оплату не будут взимать с 1 по 11 января.

Муниципальные парковки также будут бесплатными в новогодние праздники в Сочи. На курорте с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года оставлять автомобили на всех муниципальных парковочных пространствах можно будет бесплатно.

