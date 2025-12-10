В Анапе городские парковки будут бесплатными в новогодние праздники

На платных парковках города-курорта решили не взимать оплату с 1 по 11 января 2026 года.

Соответствующее поручение дала временно исполняющая обязанности мэра Анапы Светлана Балаева.

«Это сделано для комфорта всех анапчан и туристов, которые приедут на курорт насладиться колоритом южной зимы и стать участниками проекта «Зимуй в Анапе!»» — сообщили в пресс-службе администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе период подготовки к новогодним праздникам и во время зимних каникул введут режим повышенной готовности для всех экстренных служб. Жителей курорта попросили отказаться от фейерверков.

