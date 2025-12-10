В Анапе экстренные службы перейдут в режим повышенной готовности 22 декабря

В период подготовки к новогодним праздникам и во время зимних каникул в городе-курорте введут режим повышенной готовности для всех экстренных служб.

Заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела врио мэра Светлана Балаева.

На усиленный режим работы перейдут 275 специалистов Анапского муниципального звена РСЧС и 74 единицы техники. На предприятиях жизнеобеспечения сформировали аварийные бригады, подготовили муниципальную систему оповещения. На время снегопада и гололедицы закупили 150 тонн пескосоляной смеси. Ресурсоснабжающим организациям поручили составить графики дежурств, чтобы к аварийным работам специалисты могли приступить в любое время суток.

Усилены меры пожарной безопасности. В учреждениях образования и культуры провели тренировки по эвакуации. Специалисты проверили состояние электроприборов. Кроме того, межведомственная комиссия посетила семьи группы риска, у них установили пожарные извещатели.

Жителей курорта попросили отказать от фейерверков. Мэр подчеркнула, что использование пиротехники в сегодняшних условиях недопустимо.

Балаева поручила проконтролировать работу новогодних ярмарок, организовать площадки, куда жители города смогут сдать елки на переработку, а также усилить борьбу с незаконной продажей алкоголя, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

