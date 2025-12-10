В Сочи перед Новым годом запретят въезд авто без зимней резины на Красную Поляну

С середины декабря в городе-курорте усилят работу службы эвакуации транспорта в горном кластере и контроль за соблюдением ПДД.

Перед Новым годом и Рождеством в Сочи разработали план транспортного обслуживания. Он вступит в силу с середины декабря, но уже сейчас усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, в том числе в окрестностях аэропорта.

На дорогах, прилегающих к аэропорту, работают специальные комплексы фотовидеофиксации. Они регистрируют в том числе нарушения в зонах действия знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена».

С середины декабря будет усилена плотность нарядов ДПС и работа службы эвакуации транспорта в горном кластере.

Временную площадку для хранения автомобилей расположат по улице Набережная Времен Года, 11. Въезд автомобилей на летней резине на Красную Поляну будет ограничен, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

