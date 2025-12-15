Муниципальные парковки будут бесплатными в новогодние праздники в Сочи

Об этом 15 декабря сообщил замглавы Сочи Вячеслав Бауэр.

На курорте с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года оставлять автомобили на всех муниципальных парковочных пространствах можно будет бесплатно. Уточнить места расположения муниципальных парковок можно по ссылке.

«В целях безопасности с 15 декабря въезд на территорию горного кластера ограничен въезд на автомобилях, не оборудованных зимней резиной. Жителям и гостям курорта рекомендовано пользоваться общественным транспортом. Для удобства населения увеличено количество автобусов и электричек, связывающих Краснополянский поселковый округ с центром Сочи. В горном кластере усилена работа службы эвакуации», — цитирует Бауэра пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе городские парковки также будут бесплатными в новогодние праздники. Оплату не будут взиматьс 1 по 11 января.

