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В Краснодаре мать утопила двухлетнюю дочь в ванне и вызвала экстренную службу

Происшествия
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В Краснодаре мать утопила двухлетнюю дочь в ванне и вызвала экстренную службу
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

В отношении 35-летней местной жительницы возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

Установлено, что женщина жила с дочерью в съемной квартире в многоэтажке на улице Тепличной. По версии следствия, днем 5 сентября мать опустила дочь в ванну с водой и держала там ее до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. О случившемся женщина сама сообщила в экстренную службу.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и назначили полный комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается сбор доказательств. Подозреваемую доставили к следователю.

Глава краевого следственного управления Андрей Маслов взял расследование этого уголовного дела под контроль, а также поручил подробно изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Кроме того, учитывая характер убийства, мать ждет психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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