Муж не дал денег на съемную квартиру: стали известны подробности убийства девочки в Краснодаре

Убийство двухлетней девочки произошло днем 5 сентября в одной из квартир на улице Тепличной.

По данным источника в правоохранительных органах, 35-летняя женщина с 2-летней дочерью приехали в Краснодар из Нальчика 20 августа. Они жили на съемных квартирах с посуточной оплатой. Отец девочки — 31-летний гражданин Индии. Вместе родители девочки не живут уже около 7 месяцев, пара находится в конфликте.

«Он перестал давать деньги на содержание дочери, в связи с чем женщина испытывала материальные трудности. Ей необходимо было 5 сентября съехать с арендованной квартиры. Супруг отказал в материальной поддержке для переезда, заставлял искать ее жилье самостоятельно. В результате женщина набрала воду в ванну и утопила дочь, аргументируя тем, что не имеет финансовой возможности содержать ее», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник, знакомый с ситуацией.

Через час после убийства женщина сама позвонила в службу 112. Соседи сказали, что никакого шума из квартиры не слышали. Женщина раньше не попадала в поле зрения правоохранителей: судимостей не имела, на учете психиатра не состояла.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 5 сентября женщина опустила дочь в ванну с водой и держала там ее до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. О случившемся женщина сама сообщила в экстренную службу. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело об убийстве ребенка.