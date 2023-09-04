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Усадил в машину, изнасиловал и задушил: жителя Ростовской области будут судить за убийство 14-летней школьницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/usadil-v-mashinu-iznasiloval-i-zadushil-zhitelya-rostovskoj-oblasti-budut-sudit-za-ubijstvo-14-letnej-shkolnitsy
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

Преступление произошло 7 сентября 2022 года в одном из сел в Красносулинском районе Ростовской области.

Об исчезновении 14-летней девочки в полицию сообщили ее родители. По их словам, утром дочь направилась в школу, однако домой не вернулась. Спустя два дня тело девочки с признаками насильственной смерти нашли на окраине одного из сел района.

Следствие установило, что к убийству причастен ранее судимый за кражи и покушение на убийство местный житель. Утром в день убийства злоумышленник заметил девочку на обочине дороги, силой усадил ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место, изнасиловал и задушил. После этого он закопал тело.

Возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней, изнасиловании и убийстве. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал, он находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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