Зажал в углу и расстегнул ширинку: под Краснодаром мужчина приставал к маленьким девочкам

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях 4 сентября.

По словам очевидцев, инцидент произошел около школы № 15 в поселке Южном. Неизвестный приставал к двум девочкам — он зажал их в угол и расстегнул ширинку. Когда мужчина понял, что его заметили, то сказал, что одна из девочек — его дочь. Дети при этом говорили, что мужчину не знают.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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