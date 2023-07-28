Видео для взрослых в мессенджер: водитель школьного автобуса развращал учениц в Успенском районе

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Водитель, 54-летний местный житель, возил школьников на экскурсии.

Там он предлагал сфотографировать девочек, после чего брал у них номера, чтобы отправить фотографии. Однако затем начинал присылать видео эротического и порнографического характера.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Мужчина задержан, следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК Анна Пушкина.

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