Неадекватный мужчина напал на девочку на улице в Темрюке

Это произошло 25 июля. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

Сообщается, что трое детей шли домой с уроков по платному скорочтению. В какой-то момент дорогу им преградил странный мужчина, который подошел к 7-летней девочке, зажал ей рукой рот и повалил на землю. Двое других детей начали звать на помощь окружающих. Они стучали в окна домов и останавливали машины на дороге.

Мужчину оттащили от девочки. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

«В отдел МВД по городу Темрюку доставлен подозреваемый в нападении на ребенка. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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