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В Краснодаре к ликвидации подтоплений подготовили 37 единиц спецтехники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-k-likvidatsii-podtoplenij-podgotovili-37-edinits-spetstehniki
В Краснодаре к ликвидации подтоплений подготовили 37 единиц спецтехники
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре 10 июня по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди.

Для ликвидации возможных подтоплений при необходимости будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп.

Городские службы круглосуточно следят за ситуацией. На насосных станциях дежурит аварийная бригада.

Жители могут сообщить о происшествиях и подтоплениях по телефону «112» (с городских и мобильных), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках. По прогнозу синоптиков, пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Днем 10 июня в Крымском районе во время залпового ливня выпало 30 мм осадков.

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