В Краснодаре к ликвидации подтоплений подготовили 37 единиц спецтехники

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках. По прогнозу синоптиков, пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Днем 10 июня в Крымском районе во время залпового ливня выпало 30 мм осадков.