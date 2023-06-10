В Краснодаре к ликвидации подтоплений подготовили 37 единиц спецтехники
В Краснодаре 10 июня по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди.
Для ликвидации возможных подтоплений при необходимости будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп.
Городские службы круглосуточно следят за ситуацией. На насосных станциях дежурит аварийная бригада.
Жители могут сообщить о происшествиях и подтоплениях по телефону «112» (с городских и мобильных), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках. По прогнозу синоптиков, пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Днем 10 июня в Крымском районе во время залпового ливня выпало 30 мм осадков.