В Краснодаре из-за ремонта путей перенесут трамвайную остановку на Коммунаров

Ремонтные работы трамвайных путей в районе пересечения улиц Коммунаров и Пушкина продолжаются. Сейчас ремонтируют рельсы в направлении в направлении Кооперативного рынка.

В связи с этим, остановку «Городской сад» перенесут вперед по ходу движения трамвая за перекресток с улицей Пушкина. Посадка и высадка пассажиров будет временно организована напротив дома № 14 по улице Коммунаров между улицами Пушкина и Советской.

Об окончании работ сообщат дополнительно. Пассажиров просят быть внимательными, сообщает пресс-служба «КТТУ» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт трамвайного пути проводят на улице Коммунаров в краевой столице. В связи с этим остановку «Городской сад», по направлению к остановке «ул. Индустриальная», временно перенесли. Посадка и высадка пассажиров будет проводиться на временной остановке у дома №3 по улице Коммунаров.

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