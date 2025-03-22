В Краснодаре трамвайную остановку «Городской сад» перенесли из-за ремонта

Ремонт трамвайного пути проводят на улице Коммунаров в краевой столице.

В связи с этим остановку «Городской сад», по направлению к остановке «ул. Индустриальная», временно перенесли. Посадка и высадка пассажиров будет проводиться на временной остановке у дома №3 по улице Коммунаров.

«Об окончании работ проинформируем дополнительно. Будьте внимательны при построении маршрута», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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Также объезжать участок работ по улице Дорожной будут автобусные маршруты № 29, 32 и 38. При этом автобусы №32 будут заезжать на остановку «КП «Греция» через улицу 3-ю Трудовую в прямом и обратном направлениях.

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