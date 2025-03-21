В Краснодаре с 24 марта ограничат движение транспорта в поселке Северном

В поселке Северном краевой столицы начнется реконструкция дороги.

В связи с этим с 24 марта временно ограничат движение транспорта. Проехать нельзя будет по улицам Вольной и Изосимова между улицами 3-я Трудовая и Александра Берлизова. Объезд организуют по Пригородной, Дорожной и 3-й Трудовой.

Также объезжать участок работ по улице Дорожной будут автобусные маршруты № 29, 32 и 38. При этом автобусы №32 будут заезжать на остановку «КП «Греция» через улицу 3-ю Трудовую в прямом и обратном направлениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Читайте также: по двум мостам в Краснодарском крае ограничили движение большегрузов. Соответствующие приказы опубликовали на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Ограничения связаны с ухудшением состояния мостов.

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