В Краснодаре из-за выехавшей на рельсы машины столкнулись два трамвая

Авария произошла вечером 30 марта на улице Железнодорожной в краевой столице.

Как сообщили очевидцы аварии, из-за припаркованного автомобиля встало движение трамваев. Водитель вагона с бортовым номером 236 не заметил, что сзади стоит другой трамвай, и начал движение назад.

В результате столкновения оба вагона получили значительные повреждения, сообщает Telegram-канал «Общественный транспорт Краснодара».

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Об аварии на трамвайных путях интернет-порталу «Кубань 24» сообщили очевидцы. На кадрах видно, что трамвай, следовавший по маршруту № 1, столкнулся с трамваем № 22, когда тот поворачивал на перекрестке.

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