Два трамвая столкнулись на перекрестке возле КубГТУ в Краснодаре

Авария произошла вечером 27 марта на пересечении улиц Московской и Островского в районе остановки «Кубанский государственный технологический университет» и трамвайного узла.

Об аварии на трамвайных путях интернет-порталу «Кубань 24» сообщили очевидцы.

На кадрах видно, что трамвай, следовавший по маршруту № 1, столкнулся с трамваем № 22, когда тот поворачивал на перекрестке.

«Водитель вагона, двигавшегося со стороны улицы Декабристов по маршруту № 1 не учел габариты следующей в сторону Московской системы вагонов, из-за чего при движении этих трамваев по кривой произошло касательное столкновение», — сообщили в МУП «КТТУ».

При столкновении трамваев никто не пострадал. Простой составил 6 минут.

Читайте также: под колесами трамвая в Краснодаре погибла 92-летняя пенсионерка. В полиции Краснодара сообщили подробности смертельной аварии на улице Ставропольской, где 20 марта в 19:05 трамвай насмерть сбил пожилую женщину.