Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

МВД: под колесами трамвая в Краснодаре погибла 92-летняя пенсионерка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-pod-kolesami-tramvaya-v-krasnodare-pogibla-92-letnyaya-pensionerka
МВД: под колесами трамвая в Краснодаре погибла 92-летняя пенсионерка
Фото t.me/kuban24

В полиции Краснодара сообщили подробности смертельной аварии на улице Ставропольской, где 20 марта в 19:05 трамвай насмерть сбил пожилую женщину.

По предварительным данным, 92-летняя жительница Краснодара переходила трамвайные пути на улице Ставропольской по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«61-летний водитель трамвая не успел принять меры к торможению и допустил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции устанавливают обстоятельства и личности участников ДТП. В настоящий момент движение трамваев по улице Ставропольской налажено.

Как  писал интернет-портал «Кубань 24», трамвай с пассажирами сбил женщину возле КубГУ в Краснодаре. Это произошло вечером 20 марта на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Димитрова. Как сообщили очевидцы, женщина перебегала трамвайные пути перед едущим трамваем маршрута № 12 и попала под колеса. По предварительным данным, пострадавшая скончалась.

На место происшествия прибыли спасатели и медики бригады скорой помощи. Из-за несчастного случая временно остановилось движение трамваев.

Подпишись, здесь всегда интересно

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях