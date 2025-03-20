МВД: под колесами трамвая в Краснодаре погибла 92-летняя пенсионерка

В полиции Краснодара сообщили подробности смертельной аварии на улице Ставропольской, где 20 марта в 19:05 трамвай насмерть сбил пожилую женщину.

По предварительным данным, 92-летняя жительница Краснодара переходила трамвайные пути на улице Ставропольской по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«61-летний водитель трамвая не успел принять меры к торможению и допустил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции устанавливают обстоятельства и личности участников ДТП. В настоящий момент движение трамваев по улице Ставропольской налажено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трамвай с пассажирами сбил женщину возле КубГУ в Краснодаре. Это произошло вечером 20 марта на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Димитрова. Как сообщили очевидцы, женщина перебегала трамвайные пути перед едущим трамваем маршрута № 12 и попала под колеса. По предварительным данным, пострадавшая скончалась.

На место происшествия прибыли спасатели и медики бригады скорой помощи. Из-за несчастного случая временно остановилось движение трамваев.

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