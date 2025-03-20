Трамвай с пассажирами сбил женщину возле КубГУ в Краснодаре

Происшествие с участием общественного транспорта случилось вечером 20 марта на улице Ставропольской около Кубанского государственного университета.

Как сообщили очевидцы, женщина перебегала трамвайные пути перед едущим трамваем маршрута № 12 и попала под колеса. По предварительным данным, пострадавшая скончалась.

На место происшествия прибыли спасатели и медики бригады скорой помощи. Они извлекли тело женщины из-под вагона.

Из-за несчастного случая на пересечении улиц Ставропольской и Димитрова временно остановилось движение трамваев № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20 и 22. В 19:56 движение на линии восстановили, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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