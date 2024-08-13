В Краснодаре будут судить вандала, разбившего военные памятники в центре города

Следователи завершили расследование в отношении жителя Адыгея, который спилил и повредил крепежные инструменты на мемориальном комплексе «Расстрельный угол» и похитил элементы постамента «Оружие».

По версии следствия, рано утром 2 июня 37-летний злоумышленник пришел к мемориалу «Ради жизни на земле» на улице Красной. Этот памятник увековечивает память погибших при защите Отечества во время Великой Отечественной войны преподавателей и студентов одного из вузов Краснодара. Вандал оторвал от монумента металлическую звезду и скрылся.

Кроме того, 5 и 20 июня этот же мужчина повредил мемориальный комплекс «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище, увековечивающий память павших при защите Отечества в период Гражданской войны 1917-1922 года, а также похитил элементы оружия.

Своими действиями вандал нанес ущерб историко-культурному наследию Краснодара и тем самым оскорбил чувства граждан.

Возбудили уголовное дело о повреждении военных памятников. Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств.

Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре неизвестные повредили монумент «Расстрельный угол», который находится на Всесвятском кладбище. Злоумышленник спилил и повредил крепежные инструменты на мемориальном комплексе и похитил элементы постамента «Оружие» в виде двух сабель и ружья. В полиции Краснодара 2 июля возбудили уголовное дело по факту вандализма.