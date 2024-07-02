Дело возбудили по факту вандализма на мемориале «Расстрельный угол» в Краснодаре

В полиции Краснодара 2 июля возбудили уголовное дело по факту вандализма на мемориальном комплексе «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище в районе пересечения улиц Аэродромной и Бабушкина в столице Кубани.

По данным полиции, злоумышленник спилил и повредил крепежные инструменты на мемориальном комплексе и похитил элементы постамента «Оружие» в виде двух сабель и ружья.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ о вандализме. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание правонарушителя. Злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре неизвестные повредили монумент «Расстрельный угол», который находится на Всесвятском кладбище. В полиции сообщили о проведении проверки по факту вандализма.