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В Краснодаре вандалы повредили «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vandaly-povredili-rasstrelnyj-ugol-na-vsesvyatskom-kladbishhe
В Краснодаре вандалы повредили «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище
Фото t.me/krasnodargorgaz

В Краснодаре неизвестные повредили монумент «Расстрельный угол», который находится на Всесвятском кладбище.

По данным УМВД России по Краснодару, хулиганы оторвали часть конструкции, а также нанесли ущерб бронзовым сабле и ружью. В полиции по факту повреждения монумента проводят доследственную проверку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленников разыскивают при помощи записей с камер видеонаблюдения. По завершении проверки в полиции примут процессуальное решение.

В мэрии Краснодара сообщили о том, что оценили ущерб, монумент восстановят, пишет «Коммерсантъ».

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