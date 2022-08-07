В Краснодаре без света остались 12 улиц в Центральном и Карасунском округах

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об отключении электроэнергии в Центральном округе сообщили 7 августа в 16:46. В 16:53 стало известно об энергоаварии в Карасунском округе.

В настоящее время в Центральном округе нет света на улицах Володарского, Северной, Короленко, Карасунской, Железнодорожной, Головатого и Ломоносова. Причиной стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Из-за этого отключились ПС «В-201» и 11 трансформаторных подстанций.

В Карасунском округе без электричества находятся жители домов на улицах Селезнева, Стасова, Алтайской, Ялтинской, Волжской. Там из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «В-211» и были обесточены 13 трансформаторных подстанций.

Специалисты ведут ремонтные работы. Время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 7 августа аварийные отключения электричества произошли в Карасунском округе и поселке Индустриальном.