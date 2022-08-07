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В поселке Индустриальном под Краснодаром без света остались восемь улиц

Происшествия
07.08.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-poselke-industrialnom-pod-krasnodarom-bez-sveta-ostalis-vosem-ulits
В поселке Индустриальном под Краснодаром без света остались восемь улиц
Видео канала «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 7 августа в 14:20.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «Л-204» и 9 трансформаторных подстанций.

Без света сейчас находятся жители домов на улицах Восточной, Строителей, Юношеской, Веселой, Светлой, Юбилейной, Степной в поселке Индустриальном.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре пять улиц в Карасунском округе остались без света из-за энергоаварии.

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