В поселке Индустриальном под Краснодаром без света остались восемь улиц
Происшествия
07.08.2022 14:33
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 7 августа в 14:20.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «Л-204» и 9 трансформаторных подстанций.
Без света сейчас находятся жители домов на улицах Восточной, Строителей, Юношеской, Веселой, Светлой, Юбилейной, Степной в поселке Индустриальном.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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