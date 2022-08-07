Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре пять улиц в Карасунском округе остались без света из-за энергоаварии

Происшествия
07.08.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyat-ulits-v-karasunskom-okruge-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
В Краснодаре пять улиц в Карасунском округе остались без света из-за энергоаварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило 7 августа в 11:42.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПШ-105» и были обесточены 17 трансформаторных подстанций.

В настоящее время без света находятся жители домов на улице Есенина, в проезде Аэропортовском, улице Благовещенской, Бершанской, Тихорецкой. На месте аварии работают специалисты. Время завершения ремонтных работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: авария на водопроводе оставила без воды жителей станицы Елизаветинской под Краснодаром.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Крыму девушка устроила танцы на Вечном огне и сожгла памятный венок
  3. В Каневском районе в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 взрослых и 2 ребенка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
Прямой эфир
Мы в соцсетях