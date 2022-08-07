В Краснодаре пять улиц в Карасунском округе остались без света из-за энергоаварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило 7 августа в 11:42.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПШ-105» и были обесточены 17 трансформаторных подстанций.

В настоящее время без света находятся жители домов на улице Есенина, в проезде Аэропортовском, улице Благовещенской, Бершанской, Тихорецкой. На месте аварии работают специалисты. Время завершения ремонтных работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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