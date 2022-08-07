В Краснодаре пять улиц в Карасунском округе остались без света из-за энергоаварии
Происшествия
07.08.2022 11:50
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило 7 августа в 11:42.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПШ-105» и были обесточены 17 трансформаторных подстанций.
В настоящее время без света находятся жители домов на улице Есенина, в проезде Аэропортовском, улице Благовещенской, Бершанской, Тихорецкой. На месте аварии работают специалисты. Время завершения ремонтных работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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