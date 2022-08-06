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Авария на водопроводе оставила без воды жителей станицы Елизаветинской под Краснодаром

Происшествия
06.08.2022 20:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-na-vodoprovode-ostavila-bez-vody-zhitelej-stanitsy-elizavetinskoj-pod-krasnodarom
Авария на водопроводе оставила без воды жителей станицы Елизаветинской под Краснодаром
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Сообщение об аварийном отключении воды в станице Елизаветинской поступило из ЕДДС Краснодара 6 августа в 19:20.

Отключение произошло из-за утечки подземного водопровода холодного водоснабжения на улице Шевченко, 38. Для проведения ремонтных работ отключена подача холодной воды жителям на улицах Центральной, Северной, Восточной и Береговой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.

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