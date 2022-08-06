Авария на водопроводе оставила без воды жителей станицы Елизаветинской под Краснодаром
Происшествия
06.08.2022 20:30
Сообщение об аварийном отключении воды в станице Елизаветинской поступило из ЕДДС Краснодара 6 августа в 19:20.
Отключение произошло из-за утечки подземного водопровода холодного водоснабжения на улице Шевченко, 38. Для проведения ремонтных работ отключена подача холодной воды жителям на улицах Центральной, Северной, Восточной и Береговой.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.
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