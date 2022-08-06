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В Краснодаре устранили крупную аварию на водопроводе в Западном округе

Происшествия
06.08.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustranili-krupnuyu-avariyu-na-vodoprovode-v-zapadnom-okruge
В Краснодаре устранили крупную аварию на водопроводе в Западном округе
Фото pexels.com

Авария на водопроводе произошла 6 августа около 9:00. Без водоснабжения остались жители трех улиц.

По сообщению диспетчера ООО «Краснодар Водоканал», авария на подземном водопроводе диаметром 250 мм на улице Красина, 2/3 в Западном округе устранена. Холодная вода потребителям подана в полном объеме, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что из-за повреждения подземного водопровода на улице Красина, 2/3 отключили подачу холодного водоснабжения в жилые дома на улицах Красина, Индустриальной и Береговой.

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