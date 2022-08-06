В Краснодаре из-за аварии на водопроводе отключили водоснабжение у жителей 3 улиц
Происшествия
06.08.2022 09:12
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 6 августа в 9:00.
Из-за повреждения подземного водопровода диаметром 250 мм на улице Красина, 2/3 отключили подачу холодного водоснабжения в жилые дома на улицах Красина, Индустриальной и Береговой.
На месте работает аварийная бригада. Проводятся ремонтные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.
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