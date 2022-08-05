В Краснодаре водопровод к спорткомплексу на улице Вавилова подведут до конца сентября
Общество
05.08.2022 18:46
К физкультурно-оздоровительному комплексу на улице Вавилова, 37 планируют подвести 1 тыс. 308 м водопроводных, а также 70 м канализационных сетей.
Пластиковые трубы диаметром 225 мм и 160 мм прослужат не менее 50 лет. Завершить работы планируется до конца сентября 2022 года.
Во время укладки труб жителей района не будут отключать от услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», современный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова общей площадью более 1 га начали строить в 2021 году. Из-за проблем с субподрядчиками возникло отставание от графика. В настоящее время возведением спорткомплекса занимается новый подрядчик.
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