В Краснодаре 74-летний пенсионер зарезал жену во время семейной ссоры
Убийство произошло в ночь на 28 июля в квартире одной из многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской.
По данным следствия, вечером 27 июля 74-летний мужчина на бытовой почве поссорился со своей 70-летней супругой. В ходе конфликта пенсионер схватился за нож и не менее пяти раз ударил им жену в грудь. Соседи услышали крики женщины. Они смогли открыть дверь, вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшая скончалась от полученных ран до приезда медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Подозреваемого задержали. С места происшествия следователи изъяли орудие преступления. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
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