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В Краснодаре 74-летний пенсионер зарезал жену во время семейной ссоры

Происшествия
28.07.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-74-letnij-pensioner-zarezal-zhenu-vo-vremya-semejnoj-ssory
В Краснодаре 74-летний пенсионер зарезал жену во время семейной ссоры
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убийство произошло в ночь на 28 июля в квартире одной из многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской.

По данным следствия, вечером 27 июля 74-летний мужчина на бытовой почве поссорился со своей 70-летней супругой. В ходе конфликта пенсионер схватился за нож и не менее пяти раз ударил им жену в грудь. Соседи услышали крики женщины. Они смогли открыть дверь, вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшая скончалась от полученных ран до приезда медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. С места происшествия следователи изъяли орудие преступления. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

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