В Краснодаре ночью разыскиваемый за кражу мужчина устроил драку во дворе многоэтажки

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в ночь на 28 июля возле дома № 4 на улице Героя Яцкова.

Видео с место происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они пояснили, что мужчина нецензурно выражался в адрес женщины, а потом набросился на нее с кулаками. Прохожие попытались вступиться за нее, но дебошир дал отпор. Один из защитников, получив удар в лицо, упал на асфальт.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что 27-летний гражданин находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

«В настоящее время по факту причинения телесных повреждений местной жительнице проводится проверка. По результатам будет принято законное процессуальное решение с учетом степени причиненного вреда здоровью. Также нападавший нанес телесные повреждения очевидцу, который вступился за девушку. Мужчину доставили в больницу», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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