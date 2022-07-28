Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре ночью разыскиваемый за кражу мужчина устроил драку во дворе многоэтажки

Происшествия
28.07.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nochyu-razyskivaemyj-za-krazhu-muzhchina-ustroil-draku-vo-dvore-mnogoetazhki
В Краснодаре ночью разыскиваемый за кражу мужчина устроил драку во дворе многоэтажки
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в ночь на 28 июля возле дома № 4 на улице Героя Яцкова.

Видео с место происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они пояснили, что мужчина нецензурно выражался в адрес женщины, а потом набросился на нее с кулаками. Прохожие попытались вступиться за нее, но дебошир дал отпор. Один из защитников, получив удар в лицо, упал на асфальт.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что 27-летний гражданин находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

«В настоящее время по факту причинения телесных повреждений местной жительнице проводится проверка. По результатам будет принято законное процессуальное решение с учетом степени причиненного вреда здоровью. Также нападавший нанес телесные повреждения очевидцу, который вступился за девушку. Мужчину доставили в больницу», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре неадекватный мужчина бросался на проезжающие машины.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Краснодарском крае с начала 2022 года при помощи ЭКО родились более 690 детей
  3. Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Краснодаре на строительстве проблемного ЖК «Жемчужина» увеличили число рабочих
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Краснодарском крае в ходе пьяной ссоры мужчина застрелил двух знакомых из ружья
В Краснодарском крае в ходе пьяной ссоры мужчина застрелил двух знакомых из ружья
Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
Прямой эфир
Мы в соцсетях