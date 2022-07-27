В Краснодаре неадекватный мужчина бросался на проезжающие машины

Видео t.me/tipichkras

В результате пешеход оказался под колесами авто. Инцидент произошел днем 27 июля на улице Ягодина. О состоянии пострадавшего мужчины пока ничего неизвестно.

Очевидцы сняли видео с места происшествия и опубликовали в соцсетях. По их словам, мужчина ходил по проезжей части и вел себя неадекватно. Он бросался под проезжающие автомобили.

В результате на него наехал водитель автомобиля Mitsubishi Colt. Мужчина лежал на проезжей части рядом с машиной. Но водитель и неадекватный пешеход договорились не оформлять это ДТП.

«Участники данного происшествия к его оформлению сотрудников полиции не привлекали», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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