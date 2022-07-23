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В Краснодаре пьяный водитель сбил подростков на велосипедах

Происшествия
23.07.2022 16:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-voditel-sbil-podrostkov-na-velosipedah
В Краснодаре пьяный водитель сбил подростков на велосипедах
Фото "ЧП Краснодара"

ДТП произошло вечером 20 июля в СНТ Содружество в Карасунском округе.

Известно, что 48-летний водитель автомобиля допустил наезд на двух подростков, которые ехали перед ним по узкой дороге. В результате столкновения несовершеннолетних госпитализировали для оказания помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

На место прибыли сотрудники ДПС. По внешним признакам водитель был пьян. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Из-за этого на него составили административный протокол. За это нарушение ему грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до 2 лет.

По факту ДТП с подростками проводят административное расследование. Степень причиненного вреда школьникам установят с помощью судебно-медицинской экспертизы. На основании ее результатов правоохранители примут процессуальное решение.

Читайте также: в Краснодарском крае завели дело на водителя, который насмерть сбил подростка и скрылся.

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