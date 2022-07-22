В Краснодарском крае завели дело на водителя, который насмерть сбил подростка и скрылся

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло в ночь на 20 июля 2022 года в поселке Стрелка Темрюкского района.

Следователи установили, что 37-летний житель Краснодара, двигаясь на служебном автомобиле Peugeot, допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. Водитель оставил травмированного подростка на дороге и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшего местного жителя заметил проезжающий мимо водитель. Он вызвал на место бригаду скорой помощи. Пешехода госпитализировали, но в тот же вечер он умер в больнице от полученных травм.

Правоохранители задержали нарушителя и завели на него уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Руководитель краевого СКР Андрей Маслов взял под контроль ход расследования этого уголовного дела.

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