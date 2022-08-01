В Краснодаре взяли под стражу 74-летнего пенсионера, зарезавшего жену

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убийство произошло в ночь на 28 июля в одной из квартир в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской.

По данным следствия, мужчина зарезал 70-летнюю супругу в ходе семейной ссоры. Крики женщины услышали соседи. Они смогли открыть дверь, вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пострадавшую не удалось.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозреваемый не менее пяти раз ударил жену в грудь ножом.