В Краснодаре взяли под стражу 74-летнего пенсионера, зарезавшего жену
Происшествия
01.08.2022 10:29
Убийство произошло в ночь на 28 июля в одной из квартир в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской.
По данным следствия, мужчина зарезал 70-летнюю супругу в ходе семейной ссоры. Крики женщины услышали соседи. Они смогли открыть дверь, вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пострадавшую не удалось.
В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозреваемый не менее пяти раз ударил жену в грудь ножом.
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