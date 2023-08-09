В Краснодаре 7 лет дали экс-директору Фонда защиты прав дольщиков за получение 42 млн рублей «отката»

Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю. В августе суд вынес приговор в отношении 39-летней женщины, которую обвиняли в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Суд назначил обвиняемой 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Также подсудимую лишили права занимать должности в некоммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства задержали 9 ноября 2022 года, в ее доме прошел обыск. Октябрьский районный суд Краснодара 10 ноября 2022 года рассмотрел ходатайство следствия о заключении ее под стражу. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним расторгли. На доли обвиняемого в уставных капиталах двух организаций, а также на деньги в рублях и в иностранной валюте наложили арест.

По данным следствия, женщина решила получить от обратившегося к ней учредителя стройкомпании ООО «АРТ» деньги за содействие в привлечении его фирмы к достраиванию проблемного ЖК «Радуга» на улице Жигуленко в Краснодаре. Она привлекла своего сожителя, который в 2020 году сказал владельцу стройфирмы о том, что за 82 млн его организация получит контракт на достройку. В итоге сумма была снижена до 41 млн рублей. В августе 2021 года от имени Фонда женщина заключила договоры с организацией на выполнение работ по завершению строительства проблемного ЖК.