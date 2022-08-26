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В Краснодаре 27 августа стартует «Ночь кино»

Культура
26.08.2022 20:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-27-avgusta-startuet-noch-kino
Видео канала «Кубань 24»

Блеснуть спортивной формой, принять участие в кинопробах или послушать концерт под открытым небом — насыщенную программу на выходные готовят для краснодарцев.

Попасть на кинопробы и примерить знаменитый бриллиантовый гипс можно в субботу, 27 августа. В 18:00 стартует традиционная «Ночь кино». Будут работать девять кинолокаций по мотивам фильмов, снятых в Краснодарском крае. Так, у филармонии можно принять участие в ремейке «Кавказская пленница. 20 лет спустя». А Пушкинскую площадь посвятят классике Леонида Гайдая, увековечившей кубанские курорты. Там воссоздадут сцены с модным дефиле и накладыванием гипса.

Кроме того, запланированы бесплатные показы. В программе три картины — «Чемпион мира», «Пара из Будущего» и «Последний богатырь. Посланник тьмы». Акция продлится до 1:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Чистяковской роще Краснодара 28 августа пройдет праздник «Семья на спорте». Соревнования, квесты, выставки и показательные выступления. Детям обещают пенную дискотеку. Также будет работать благотворительная площадка «Сундучок помощи». А в Городском саду в субботу, 27 августа, сыграет Кубанский симфонический оркестр. Поклонников классической музыки будут ждать возле колоннады рядом с озером. Начало в 19:00.

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