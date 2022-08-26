В Краснодаре под открытым небом состоится концерт Кубанского симфонического оркестра

Видео канала «Кубань 24»

Променад-концерт пройдет 27 августа в Городском саду возле колоннады рядом с озером. Начало в 19.00.

Коллектив выступит для жителей и гостей Краснодара с концертной программой «Классика для всех». В этот вечер прозвучат фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и другие известные произведения. Под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского музыканты также исполнят композиции ХХ века.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре возобновляются променад-концерты в парках.