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В Краснодаре возобновляются променад-концерты в парках

Культура
20.08.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vozobnovlyayutsya-promenad-kontserty-v-parkah
В Краснодаре возобновляются променад-концерты в парках
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Чистяковской роще 20 августа камерный Премьер-оркестр творческого объединения «Премьера» представит программу «Прекрасной музыки чарующие звуки». Начало в 19:00. 

На следующий день — 21 августа оркестр выступит в Городском саду. Начало концерта под открытым небом — в 18:30. 

«В эти выходные для всех пришедших на променад-концерт впервые прозвучит произведение Владимира Магдалица «Полька-кадриль» из балета «Тамань». Потому что именно по инициативе Владимира Магдалица в свое время были созданы Краснодарский камерный хор, ансамбль ударных инструментов и Премьер-оркестр. Это — наша дань уважения нашему талантливому композитору-земляку», — рассказал дирижер Премьер-оркестра, лауреат международных конкурсов Даниил Червяков.

Завершится сезон променад-концертов в сентябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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