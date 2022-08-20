В Краснодаре возобновляются променад-концерты в парках

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Чистяковской роще 20 августа камерный Премьер-оркестр творческого объединения «Премьера» представит программу «Прекрасной музыки чарующие звуки». Начало в 19:00.

На следующий день — 21 августа оркестр выступит в Городском саду. Начало концерта под открытым небом — в 18:30.

«В эти выходные для всех пришедших на променад-концерт впервые прозвучит произведение Владимира Магдалица «Полька-кадриль» из балета «Тамань». Потому что именно по инициативе Владимира Магдалица в свое время были созданы Краснодарский камерный хор, ансамбль ударных инструментов и Премьер-оркестр. Это — наша дань уважения нашему талантливому композитору-земляку», — рассказал дирижер Премьер-оркестра, лауреат международных конкурсов Даниил Червяков.

Завершится сезон променад-концертов в сентябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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