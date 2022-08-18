В Краснодаре в День флага России пройдут праздничные акции и флешмобы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

День государственного флага России отмечают каждый год 22 августа. В Краснодаре к празднику подготовили тематические мероприятия, акции и флешмобы.

В школах и домах культуры запланированы выставки детских рисунков. В городских парках — игровые и концертные программы. Единый хэштег мероприятий — #МЫподФлагомРоссии.

На Главной городской площади 22 августа в 9:30 состоится поднятие флага. На площадке перед Выставочным залом Боевой Славы на улице Береговой с 16:00 до 18:00 пройдет патриотическая акция «Флаг Державы — символ славы». Во время мероприятия можно посетить выставки поисковых предметов и оружия времен войны. Тут же пройдет патриотический концерт.

В рамках акции «Окна России» 22 августа здания украсят рисунками. Жителям города предлагают вывесить на домах и зданиях флаги.

С 1 августа на колесе обозрения в Городском Саду работает новая световая анимация, посвященная Дню флага. Также в Городском Саду 21 августа в 18:00 на площадке перед сценой пройдет танцевальный флешмоб. Участники флешмоба будут одеты в футболки цветов российского флага.

В онлайн-формате проведут фотоконкурс «Цвета России». Жители могут выложить фотографии с флагом в свои соцсети, отметить аккаунт Центра патриотического воспитания молодежи города и поставить хештег #флагРоссии_патриоткрд, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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