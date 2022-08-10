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В Краснодарском крае акция «Ночь кино» пройдет на 330 площадках

Культура
10.08.2022 08:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-aktsiya-noch-kino-projdet-na-330-ploshhadkah
В Краснодарском крае акция «Ночь кино» пройдет на 330 площадках
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Седьмая Всероссийская акция «Ночь кино — 2022» пройдет 27 августа в День российского кино.

Акция стартует в Краснодаре. С 18:00 до 20:00 на улице Красной будут работать 9 кинолокаций. Они будут тематическими и расскажут о фильмах, съемки которых проходили на Кубани. Это киноленты «Бриллиантовая рука», «Старик Хоттабыч», «Горько!», «Кавказская пленница», «Кубанские казаки».

Участники акции смогут попробовать себя в качестве актеров ремейка «Кавказская пленница. 20 лет спустя», принять участие в народном караоке по мотивам фильма «Горько!», нарисовать мультипликационный фильм и сразу же посмотреть его на большом экране. С 20:00 до 1:30 состоятся бесплатные кинопоказы.

Об участии в киноакции уже заявили 330 площадок в учреждениях культуры и кинематографии муниципалитетов.

Подробнее с расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани в акции «Ночь кино — 2021» приняли участие около 90 тыс. человек.

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