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В Чистяковской роще Краснодара пройдет праздник «Семья на спорте»

Общество
26.08.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chistyakovskoj-roshhe-krasnodara-projdet-prazdnik-semya-na-sporte
Видео канала «Кубань 24»

Для краснодарцев 28 августа подготовили различные соревнования, квесты, выставки и показательные выступления. Мероприятия стартуют с 10:00.

На празднике можно будет интересно провести время вместе с детьми. Для них обещают провести пенную дискотеку.

Также будет работать благотворительная площадка в рамках акции «Сундучок помощи». Это сбор вещей для нуждающихся. Организацией мероприятия занимается Союз многодетных семей.

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