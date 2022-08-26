В Чистяковской роще Краснодара пройдет праздник «Семья на спорте»

Видео канала «Кубань 24»

Для краснодарцев 28 августа подготовили различные соревнования, квесты, выставки и показательные выступления. Мероприятия стартуют с 10:00.

На празднике можно будет интересно провести время вместе с детьми. Для них обещают провести пенную дискотеку.

Также будет работать благотворительная площадка в рамках акции «Сундучок помощи». Это сбор вещей для нуждающихся. Организацией мероприятия занимается Союз многодетных семей.

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