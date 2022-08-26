В Чистяковской роще Краснодара пройдет праздник «Семья на спорте»
Общество
26.08.2022 10:45
Для краснодарцев 28 августа подготовили различные соревнования, квесты, выставки и показательные выступления. Мероприятия стартуют с 10:00.
На празднике можно будет интересно провести время вместе с детьми. Для них обещают провести пенную дискотеку.
Также будет работать благотворительная площадка в рамках акции «Сундучок помощи». Это сбор вещей для нуждающихся. Организацией мероприятия занимается Союз многодетных семей.
Читайте также: жители и гости Краснодара могут присоединиться к бесплатным экскурсиям по городу.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
- В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
- В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу