Жители и гости Краснодара могут присоединиться к бесплатным экскурсиям по городу
Общество
24.08.2022 09:04
Их проведут 27 августа. На выбор предлагаются три пешеходных маршрута и один велоквест.
По телефону 8-(861)-218-97-77 можно узнать все подробности и записаться на мероприятие.
«Экскурсионный флешмоб» в последнюю субботу августа — ежегодная акция. Она одновременно проводится в разных точках России. Цель организаторов — привить людям любовь к родному городу.
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