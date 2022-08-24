Жители и гости Краснодара могут присоединиться к бесплатным экскурсиям по городу

Видео канала «Кубань 24»

Их проведут 27 августа. На выбор предлагаются три пешеходных маршрута и один велоквест.

По телефону 8-(861)-218-97-77 можно узнать все подробности и записаться на мероприятие.

«Экскурсионный флешмоб» в последнюю субботу августа — ежегодная акция. Она одновременно проводится в разных точках России. Цель организаторов — привить людям любовь к родному городу.

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