ФК «Краснодар» начнет проводить экскурсии на своем стадионе

Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Экскурсии будут проводить в дни домашних матчей основной команды «быков». Первая экскурсия состоится уже 6 августа в день матча с «Локомотивом».

Участники экскурсии смогут посетить чашу стадиона, микст-зоны, спортивные зоны и конференц-зал, а также выйти к скамейкам запасных и бровке поля. Завершится экскурсия в клубном магазине.

Фото- и видеосъемка разрешается. Количество мест ограничено. Подробная информация об экскурсиях по стадиону «Краснодар» представлена в специальном разделе на сайте.

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