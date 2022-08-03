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ФК «Краснодар» начнет проводить экскурсии на своем стадионе

Общество
03.08.2022 18:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-nachnet-provodit-ekskursii-na-svoem-stadione
ФК «Краснодар» начнет проводить экскурсии на своем стадионе
Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Экскурсии будут проводить в дни домашних матчей основной команды «быков». Первая экскурсия состоится уже 6 августа в день матча с «Локомотивом».

Участники экскурсии смогут посетить чашу стадиона, микст-зоны, спортивные зоны и конференц-зал, а также выйти к скамейкам запасных и бровке поля. Завершится экскурсия в клубном магазине.

Фото- и видеосъемка разрешается. Количество мест ограничено. Подробная информация об экскурсиях по стадиону «Краснодар» представлена в специальном разделе на сайте.

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