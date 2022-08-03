ФК «Краснодар» начнет проводить экскурсии на своем стадионе
Общество
03.08.2022 18:37
Экскурсии будут проводить в дни домашних матчей основной команды «быков». Первая экскурсия состоится уже 6 августа в день матча с «Локомотивом».
Участники экскурсии смогут посетить чашу стадиона, микст-зоны, спортивные зоны и конференц-зал, а также выйти к скамейкам запасных и бровке поля. Завершится экскурсия в клубном магазине.
Фото- и видеосъемка разрешается. Количество мест ограничено. Подробная информация об экскурсиях по стадиону «Краснодар» представлена в специальном разделе на сайте.
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