В Сочи на стадионе «Фишт» открыли дополнительный МФЦ для оформления Fan ID

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В новом многофункциональном центре на стадионе «Фишт» можно подтвердить свою личность и получить карту болельщика. Также Fan ID можно оформить через портал «Госуслуги».

Наличие карты болельщика обязательно для посещения матчей Российской футбольной премьер-лиги.

В настоящее время в России уже пять стадионов участвуют в тестовом запуске системы Fan ID. Это «Фишт» в Сочи, «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». С декабря карта болельщика будет необходима для прохода на все крупные стадионы страны.

Сотрудники МФЦ помогут оформить карту через «Госуслуги». Для этого необходимо предъявить удостоверение личности, заполнить анкету и загрузить фотографию. После этого в течение 72 часов в личном кабинете болельщика появится Fan ID.

Для детей младше 14 лет карту оформляют их родители или законные представители. Для этого нужен паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

При входе на трибуны нужно будет отсканировать QR-код, который сформируется в личном кабинете на «Госуслугах» после покупки билета, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи открыли 18 дополнительных окон в МФЦ для оформления Fan ID.