В Краснодаре 18 июля вновь обновился суточный температурный рекорд

В кубанской столице третий день обновляются суточные рекорды температуры.

По данным Краснодарского ЦГМС, в краевом центре воздух прогрелся до +38,7 °С — это на 0,3 °С больше, чем в этот же день в 1962 году. Тогда температура поднялась до +38,4 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 июля температурные рекорды зафиксировали в 8 населенных пунктах Кубани — Джубге, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре, а также в станицах Кущевской и Каневской.

Новые суточные рекорды температуры установили и 17 июля — в Краснодаре, Новороссийске, Горячем Ключе, Анапе, Тимашевске, Приморско-Ахтарске, Кореновске , в станицах Кущевской и Каневской, а также в Геленджике.