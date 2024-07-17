Аномальная жара: на Кубани 17 июля обновлены суточные температурные рекорды

Второй день подряд в Краснодарском крае фиксируют максимальные температуры.

Так, воздух в Краснодаре раскалился до +39,6 °С, что на 1,1 °С больше, чем в предыдущее максимальное значение. В 2016 году было зафиксировано +38,5 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В Новороссийске 17 июля температура воздуха составила +40,5 °С, в Горячем Ключе — до +40 °С, в Анапе — +39,9 °С.

В Тимашевске и Приморско-Ахтарске температура поднималась до +39,4 °С, в Кореновске — +39,3 °С, в станице Кущевской — +39,2 °C, в станице Каневской — +39,1 °C, в Геленджике — +38,6 °C.

По прогнозам синоптиков, 18 июля в Краснодарском крае будет малооблачно. Температура днем составит +32…37 °C, днем и вечером сильная жара +39…41 °C.

На Черноморском побережье днем и вечером сильная жара +37…40 °C.

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